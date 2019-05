OTSEPILT | Finaali avamängus Kalev/Cramole lahingu andnud Kalev/TLÜ loodab teisel katsel vastase võimsa seeria lõpetada

Kuigi Kalev/Cramo pidi Eesti-Läti ühisliiga raames tunnistama korra BK Ventspilsi ja kolmel korral Riia VEF-i paremust, siis kõigil teistel Eesti klubidel jäi skalp võtmata. Kalev/TLÜ peatreener Martin Müürsepp arvas peale finaalseeria esimest mängu, et suursoosikut on võimalik hammustada küll ja sama meelt oli ka Damarcus Jamaal Harrison. Raske saab see aga olema, sest vaatamata erinevatele probleemidele sõnas Tanel Kurbas, et Kalev/Cramos ollakse sihikindlad ja finaal tahetakse loomulikult võita.