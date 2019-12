OTSEPILT DELFI TV-s | Tartu Ülikool võitis võõrsil Rakvere Tarva vastu avapoolaja

RUS 3

Paf Eesti-Läti korvpalliliigas toimub sellel nädalal tavapärasest vähem mänge, kokku kuus. Täna õhtul algusega 19 on Rakveres vastamisi kohalik Tarvas ja Tartu Ülikool. Otseülekanne on Delfi TV-s. Avapoolaja on võitnud Tartu meeskond tulemusega 44:38.