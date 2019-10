OTSEPILT DELFI TV-s | TalTech võõrustab avakohtumises Valmiera meeskonda

Hiina turnee selja taha jätnud TalTechi jaoks on tegemist hooaja esimese ühisliiga kohtumisega. Kuigi ühtegi ametlikku mängu pole veel Tallinna klubi pidanud, on tiimist juba lahkunud üks olulisemaid lülisid Toomas Raadik, kes siirdus Jaan Puideti klubikaaslaseks Rootsi kõrgliigameeskonda Jämtland Basketisse.

Eelmisel hooajal näitas TalTech põhiturniiril head minekut, kui lõpetati seal viiendana (Eesti klubidest BC Kalev/Cramo järel teisel kohal). Play-offis tuli siiski tunnistada BK Ogre paremust ja Eesti meistrivõistlustel jäädi poolfinaalis alla Tallinna Kalev/TLÜ-le ning pronksimängus Pärnu Sadamale, mis tähendas, et soliidselt kulgenud hooajast jäi medal võtmata. Tänavu on vahetunud ka peatreener, kui Rait Käbini koha võttis üle Gert Kullamäe.

Valmiera meeskonnal on kirjas kaks kaotust: Pärnu Sadamalt võõrsil 64:89 ja koduplatsil Raplalt 68:73. Viimases mängus Raplaga oli 21 sekundit enne kohtumise lõppu seis veel 68:68, misjärel tabas raske kaugviske Sven Kaldre ja lõppskoori vormistas Rait-Riivo Laane vabavisetes. Alati üllatusvõimelise Valmiera eest on Valters Veveris visanud keskmiselt 12,5 punkti. 208 cm pikk ja 21-aastane Roberts Blumbergs on kogunud 10,5 lauapalli ja eelmise hooaja tiimi üks liidritest Edmunds Elksnis on jaganud keskmiselt 8,5 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1, kui TalTech suutis kodus võtta 99:73 võidu, aga võõrsil tuli tunnistada 75:86 kaotust.