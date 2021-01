OTSEPILT DELFI TV-s | TalTech üritab neljamängulist võiduseeriat pikendada Tartu Ülikooli vastu

Eelvaade Basket.ee lehelt:

TALTECH on võitnud 14 mängust kuus. Viimati võõrustati AVIS UTILITAS Raplat, kelle üle saadi 77:74 võit. Poolajaks oldi veel kaotusseisus ja ka neljas veerandaeg algas Rapla kolmepunktilise edumaaga. 6.57 enne lõpuvilet aitas Indrek Kajupank TALTECH-i juhtima ning kuigi mitmel korral pääses Rapla punkti ja ühe viske kaugusele, suudeti raske võit ära võtta. Tanel Sokk kerkis meeskonna parimaks 21 punkti, 4 lauapalli ja 4 korvisööduga, Eric Schmalz kogus 16 punkti.

Kristjan Kangur on TALTECH-i parimana visanud keskmiselt 10,1 punkti, võtnud 5,7 lauapalli ja andnud 2,8 korvisöötu. Indrek Kajupank on teinud 1,0 vaheltlõiget ja Karl Andres Matute Perner 0,3 viskeblokeeringut.

Tartu on 13 mänguga viis võitu saanud. Eelmises mängus kohtuti Rakvere Tarva meeskonnaga ja leppida tuli 78:85 kaotusega. Avaveerand kuulus Tartule ning ka poolajale mindi napis eduseisus olles. Kolmandal veerandajal viskas Rakvere aga 25 punkti vastaste 18 vastu ning kuigi 6.47 enne lõpuvilet oli seis veel 65:65 viigis, sammus Rakvere 7:2 spurdi toel järk-järgult eest ära ning võttis olulise võidu. Hendrik Eelmäe tõi Tartu poolelt 20 punkti ja võttis 6 lauapalli. Tomas Balciunas kogus 19 punkti ja hankis samuti 6 lauapalli.

Hendrik Eelmäe on visanud Tartu parimana keskmiselt 13,0 punkti ja andnud 2,8 korvisöötu. Tomas Balciunas on võtnud 7,3 lauapalli, Oliver Suurorg teinud 1,3 vaheltlõiget ja Sverre Aav 0,2 viskeblokeeringut.

Vahepealse aja jooksul on Tartu ridadesse lisandunud kaks uut mängumeest. Esimene neist on seni Kalev/TLÜ-d esindanud ameeriklasest korvialune jõud Emmanuel Wembi, kes lõi klubiga käed pooleteiseks aastaks. Kalev/TLÜ-s olid tema näitajad keskmiselt 20,8 minutit, 9,2 punkti, 6,7 lauapalli, 1,5 viskeblokeeringut ja üks vaheltlõige. Teine liituja on 201 cm pikkune Jordan Capps, kes sai mullu Soome kõrgliigas 33 mänguga kirja keskmiselt 21,3 punkti ja 6,1 lauapalli.

6. jaanuaril oli Tartu võõrsil vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ-ga ja mäng kaotati 80:88.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Tartu 79:67. Teises oli TALTECH parem 71:64.