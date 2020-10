OTSEPILT DELFI TV-s | Tallinna Kalev/TLÜ võõrustab Eesti-Läti korvpalliliigas noort Tartut

16.00 Tallinna Kalev/TLÜ - Tartu Ülikool Maks & Moorits

Sõle spordikeskus

Eelmise hooaja koosseisust on Kalev/TLÜ-s jätkamas Mario Paiste, Karl-Johan Lips ja Ron Pehka. Eestlastest on pärast mõnda aastat tagasi Martin Jurtom. Pärnu Sadamast saabus tagamängijate osakonda Siim-Markus Post ja pikalt Tartut esindanud Kent-Kaarel Vene on samuti uueks liitujaks. Välismaalastest on võistkonda tugevdatud lisaks Wembile ja Rossile veel leedulasest keskmängija Tomas Zdanaviciusega ning mängujuhi kohale on palgatud tema kaasmaalane Mantvydas Staniulis.

Tartu on hooajale vastu minemas peamiselt oma noortega. Kui Robert Valge siirdus Pärnusse ja Tanel Sokk Taltechi, siis Kregor Hermet esindab nüüd Kalev/Cramot ja karjäärile pani punkti Timo Eichfuss. Oluliseks korvialuseks jõuks olnud Adomas Drungilas on praeguseks maandunud Islandi kõrgliigas. Välismaalastest on meeskonda toodud leedulasest suur äär Tomas Balciunas ja kaks ameeriklast: tagamees Channel Banks ja keskmängija kohta täitev Will Rayman.