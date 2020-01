OTSEPILT DELFI TV-s | Rapla Avis Utilitas kaotas Eesti-Läti ühisliiga liidrile avapoolaja kuue punktiga

Kohtumise avaveerand lõppes viigiliselt 20:20, poolajavileks pääses ette Ogre tulemusega 46:40.

AVIS UTILITAS Rapla - BK Ogre

31.01.2020, kell 19:00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Rapla on 19 mänguga jõudnud 12 võiduni. Jaanuaris pole veel kaotusekibedust tunda saadud ning järjepanu on alistatud BK Liepaja, Jurmala, TalTech ja Tartu Ülikool. Indrek Kajupank on meeskonna parimana visanud keskmiselt 15,4 punkti. Montae Glenn on võtnud 11,5 lauapalli ja Rait-Riivo Laane jaganud 6,6 korvisöötu.

Ogre on 20 mänguga saanud 19 võitu, mis annab liidrikoha. Käimasoleval kuul pole nemadki libastunud ning neli võitu on võetud vastavalt Pärnu Sadama, Valmiera, Latvijas Universitate'i ja Tallinna Kalev/TLÜ üle. James Batemon on meeskonna parimana visanud keskmiselt 16,4 punkti. Kristaps Dargais on võtnud 9,0 lauapalli ja Rinalds Sirsninš andnud 7,1 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Ogre koduplatsil 81:73.