OTSEPILT DELFI TV-S | Pärnu Sadam üritab tugevat Läti klubi üllatada

Pärnu on viie mänguga suutnud endast peaaegu maksimumi anda, olles kolm võitu võtnud ning kindel 76:110 kaotus on saadud BK Ventspilsilt. Teine kaotus tuli TALTECH-ilt 83:94. Paremus on maksma pandud VALMIERA GLASS VIA vastu, kelle üle teeniti 89:64 võit, Rakvere Tarvas alistati 74:61 ja viimati ka Tartu Ülikool 85:77. Ernests Kalve on visanud Pärnu eest keskmiselt 14,0 punkti. Lauris Blaus on võtnud 6,8 lauapalli ja Siim-Markus Post jaganud 6,6 korvisöötu.

BK Ogre on võimsa hooaja alguse teinud. Esmalt alistati BK Jurmala lisaajal 85:83, seejärel üllatuslikult 93:89 BK Ventspils. 81:73 oldi paremad AVIS UTILITAS Raplast, 114:68 VALMIERA GLASS VIA-st ja 109:91 BK Liepajast. Ameeriklasest mängujuht James Batemon on visanud keskmiselt 16,0 punkti. Kristaps Dargais on võtnud 8,8 lauapalli ja Rinalds Sirsninš andnud 7,4 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Ogre kasuks, tulemustega 99:74 ja 86:79.