OTSEPILT DELFI TV-s | Kalev/Cramo suutis Rakvere Tarva vastu avapoolaja võita vaid punktiga

Täna on ka vastamisi Tartu Ülikool Maks & Moorits ja Rapla Avis Utilitas ning Tallinna Kalev/TLÜ ja TalTech.

Kalev/Cramo on seni ühe mängu pidanud, kui 21. oktoobril teeniti 98:88 võit Tallinna Kalev/TLÜ üle. Enamik kohtumisest oli Kalev/Cramo kontrolli all, kuid viimasel veerandajal olid vastased paremad ja jõudsid lõpuminutitel ka paari viske kaugusele. Kuigi viimase veerandajaga õnnestus Kalev/TLÜ-l koguni 34 punkti visata, suutis Kalev/Cramo 27 punktiga vastata, millest kokkuvõttes piisas, et ootamatut kaotust vältida.

Marcus Keene tõi 26 punkti ja andis 5 korvisöötu. Kregor Hermet oli lähedal kaksikduublile, kui viskas 20 punkti ja sai kätte 9 lauapalli. Sten-Timmu Sokk järgnes 14 punktiga ja võrdselt 10 silma said kirja Devin Thomas ja Chavaughn Lewis, kellest esimene võttis veel 13 lauapalli ja teine 7 lauapalli.

Rakvere pole suutnud kolme mänguga veel võiduarvet avada. 17. oktoobril oldi võidule lähedal, aga Tallinna Kalev/TLÜ sai napi 94:93 võidu. Viimati osutas Rakvere võõrsil tugevat vastupanu Pärnu Sadamale, kus avapoolaeg võideti, kuid kohtumine lõpuks 69:81 siiski kaotati. Devin Lee Harris viskas 19 punkti ja võttis 6 lauapalli, Kristaps Gluditis lisas 15 ning Egert Haller 12 silma.

Gluditis on meeskonna parimana visanud keskmiselt 16,3 punkti ja teinud 1,3 vaheltlõiget. Riley Callahan Hayes on võtnud keskmiselt 4,3 lauapalli ja Sten Saaremäel andnud 5,3 korvisöötu. Renato Lindmets on teinud keskmiselt 0,5 viskeblokeeringut.