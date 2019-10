OTSEPILT DELFI TV-s | Kalev/Cramo mängib Eesti-Läti korvpalliliigas Pärnu Sadamaga

Kuus mängu pidanud Valmiera on võitnud neist ühe, võõrsil 103:100 TALTECH-I. Kindlad kaotused on all Pärnu Sadamalt (64:89), BK Ventspilsilt (72:107) ja BK Ogrelt (68:114). AVIS UTILITAS Raplale kaotati 68:73 ja Rakvere Tarvale 89:95. Edmunds Elksnis on visanud keskmiselt 15,0 punkti ja andnud 7,7 korvisöötu. Klavs Dubults on võtnud 8,7 lauapalli.

Läti Ülikoolil on ette näidata 65:59 võit Tartu Ülikooli üle ning kolm suurt kaotust: 58:88 Riia VEF-ilt, 53:91 Jurmalalt ja 61:98 BK Ventspilsilt. Renars Birkans on toonud keskmiselt 13,0 punkti. 4,7 lauapalli on võtnud Karlis Zunda ja Rendijs Feikners on andnud 3,7 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1. Läti Ülikool võitis esimese kohtumise 80:71 ja Valmiera teise 87:63.