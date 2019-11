OTSEPILT DELFI TV-s | Kalev/Cramo kohtub Eesti-Läti korvpalliliiga liidriga

Tänased mängud:



BC Kalev/Cramo - BK Ogre

20.11.2019, kell 19:00, Tallinn, Kalevi Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/Cramo on tänavuse hooaja kaheksast mängust seitse võitnud, ainus kaotus saadi Jurmalalt. Meeskonna kõige minimaalsem võit on olnud 23-punktiline ja viimati alistati Tallinna Kalev/TLÜ skooriga 111:65. Kyle Vinales on visanud keskmiselt 12,9 punkti. Jonathan Leon Holton on võtnud 7,3 lauapalli ja Aigars Škele andnud 3,9 korvisöötu.

Ogre on siiani näidanud võimsat minekut, olles kõik üheksa mängu võitnud. Kahes viimases matšis on oldud vastamisi Tallinna klubide TalTechi ja Kalev/TLÜ-ga ning teeniti vastavalt 98:79 ja 82:72 võit. James Batemon on visanud keskmiselt 14 punkti, Kristaps Dargais on võtnud 8,6 lauapalli ja Rinalds Sirsninš andnud 8,7 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril omavahelised mängud 2:0 Kalev/Carmo kasuks, vastavalt 93:78 ja 118:92. Eesti-Läti liiga Final Four turniiri kolmanda koha mängus olid meeskonnad omavahel samuti vastamisi ning Kalev/Cramo võitis kohtumise Kristjan Kitsingu kaugviskest 87:85.

Tallinna Kalev/TLÜ - Jurmala

20.11.2019, kell 19:00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Kalev/TLÜ on seni kaheksa mängu pidanud, kuid vaid ühe võitnud. Kui 10. novembril osutati tugevat vastupanu BK Ogrele ning kaotati 72:82, siis viimati ei saadud BC Kalev/Cramole kuidagi vastu ja tunnistati vastase 111:65 paremust. Martynas Mažeika on visanud keskmiselt 17,5 punkti. Michael Kyre Buchanan on võtnud 8,0 lauapalli ja Mareks Jurevicus andnud 2,9 korvisöötu.