OTSEPILT DELFI TV-s | Kalev/Cramo alustab viimaks Eesti-Läti ühisliigat, vastaseks Kalev/TLÜ

Koroonaviiruse ohuga seoses pole BC Kalev/Cramo sellel hooajal veel koduses liigas ühtegi mängu pidanud, kuid kõigi eelduste juures peaks see aset leidma nüüd Tallinna Kalev/TLÜ vastu. Viimati oli Kalev/Cramo võistlustules 5. oktoobril, mil VTB Ühisliigas jäädi võõrsil 74:92 alla Moskva oblasti Himkile. Seejärel järgnes 0:20 kaotus Krasnodari Lokomotiv-Kubani vastu, kuna Tanel Kurbas oli koroonaviirusesse haigestunud, mängule ei sõidetud ja järgnes tehniline kaotus. Hooaja avamäng Paf Eesti-Läti korvpalliliigas oleks Kalev/Cramol pidanud olema 14. oktoobril võõrsil Rakvere Tarva vastu, kuid see lükati edasi.

Koduse liiga meeskondadega on siiski kalevlased saanud kohtuda, kui Paf superkarika turniiril seljatati alustuseks Tartu Kalev/Estiko ja Tartu Ülikooliga oldi vastamisi veerandfinaalis, kust saadi avamängus 88:69 võit. Kordusmatš pidanuks toimuma 8. oktoobril, kuid koroonaviirusest tingitud ohu tõttu lükati see edasi ja siiani uut kuupäeva teatatud pole.

Tallinna Kalev/TLÜ jaoks on hooaja algus väga rabe olnud. Esimeses mängus oldi koduplatsil eeldatavad soosikud Tartu Ülikooli vastu, aga vastu tuli võtta hoopis kindel 73:100 kaotus. Viimati võõrustati Rakvere Tarva meeskonda ja sealgi tekkis ühel hetkel 20-punktiline kaotusseis. Eesti korvpallipublikule tuttava Brandis Raley-Rossi eestvedamisel suudeti siiski pea lootusetust seisust välja tulla ning tema 30 punkti toel võttis Kalev/TLÜ keerulise 94:93 võidu.

Meeskonna suurim skooritegija on siiani Ross ka olnud, kes keskmiselt 20,5 punkti toonud ja andnud ühtlasi 7,5 korvisöötu. Tugeva panuse lauavõitlusesse on andnud Emmanuel Wembi, kes võtnud keskmiselt 9,5 lauapalli ja teinud 2,5 viskeblokeeringut. Kristen Kasemets on teinud keskmiselt 2,0 vaheltlõiget.