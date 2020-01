OTSE DELFI TV-s | Viie võiduga Tallinna klubid heitlevad omavahel

TalTech - Tallinna Kalev/TLÜ





08.01.2020, kell 19:00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

TalTch on saanud 15 mängust viis võitu. Detsembris kaotati võõrsil Läti Ülikoolile 63:71, Riia VEF-ile 69:74 ja BK Ventspilsile 83:95. Uue peatreeneri Kris Killingu käe all suudeti aga kaotusteseeria lõpetada, kui võõrsil alistati lisaajal 106:104 Valmiera. Joonas Järveläinen on visanud meeskonna parimana keskmiselt 16,7 punkti. Oliver Metsalu on võtnud 5,0 lauapalli ja Sten Olmre on andnud 3,1 korvisöötu.

Kalev/TLÜ saldo on samuti viis võitu ja kümme kaotust. Möödunud kuul seljatati kolme punktiga Pärnu Sadam ja 11 punktiga BC Valga-Valka/Maks&Moorits. Võõrsil jäädi 80:83 aga Läti Ülikoolile alla ning AVIS UTILITAS Rapla vastu saadi kirja 12-punktiline kaotus. Martynas Mažeika on visanud meeskonna parimana keskmiselt 19,9 punkti ja andnud 4,4 korvisöötu. Michael Kyre Buchanan on võtnud 8,1 lauapalli.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Kalev/TLÜ 98:77.