OTSE DELFI TV-s | Valga-Valka plaanib Kalev/TLÜ eeskujul võiduarve avada

BC Valga-Valka/Maks&Moorits - AVIS UTILITAS Rapla



27.10.2019, kell 17:00, Valga, Valga Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Valga-Valka on alustanud tänavust hooaega nelja kaotusega. Avamängus tuli põneva lõpuga kohtumises tunnistada Tartu Ülikooli 90:84 paremust, BC Kalev/Cramo vastu laguneti viimasel veerandajal ning saadi kirja 67:93 kaotus, Riia VEF-ile jäädi kindlalt 57:97 alla ja samuti ebaõnnestunud neljanda veerandaja tulemusel tuli BK Liepajalt vastu võtta 77:90 kaotus. Meeskonda on vedanud ameeriklasest keskmängija Michael Best, kes visanud seni keskmiselt 17,5 punkti ja võtnud 8,0 lauapalli. Branko Jereminov on jaganud 4,8 korvisöötu.

Rapla alustas hooaega kolme võiduga. Võõrsil saadi tugeva teise poolaja toel 84:76 jagu Tallinna Kalev/TLÜ-st ja VALMIERA GLASS VIA seljatati lõpusekunditel 73:68. Koduplatsil oldi BK Liepajast 80:66 paremad, aga seejärel jäädi võõrsil 73:81 alla BK Ogrele, kes seni veel kaotusekibedust ei ole pidanud tundma. Viimati teenis Rapla eduka neljanda veerandajaga 86:69 võidu TALTECH-i üle. Ameeriklasest keskmängija Montae Glenn on visanud Rapla eest keskmiselt 16,2 punkti ja kogunud 11,0 lauapalli. Rait-Riivo Laane on andnud 6,2 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1 viiki. Valga-Valka teenis Haapsalus peetud kohtumises 83:81 võidu ning Rapla võttis omakorda Valgas 85:70 võidu.

