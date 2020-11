OTSE DELFI TV-s | Teisel veerandil normaalsuse taastanud Kalev/Cramo võitis TalTechi vastu poolaja 13 punktiga

TalTech on seni olnud võistlustules kaheksal korral ning on võitnud kaks mängu. Viimati olid võõrsil vastamisi Pärnu Sadama meeskonnaga ja leppida tuli 69:77 kaotusega.

Erik Keedus on meeskonna parimana visanud keskmiselt 9,8 punkti. Jaan Puidet on võtnud 6,0 lauapalli ja teinud 1,5 vaheltlõiget. Kristjan Kangur on andnud 3,2 korvisöötu ja Georg Allemann teinud 0,5 viskeblokeeringut.

Kalev/Cramo on pidanud kuus mängu ja võitnud nendest viis. Eelmises mängus võõrustati Raplat, kellest saadi läbi raskuste 76:74 jagu, kusjuures hooaja esimene omavaheline mäng kaotati 80:82.

Marcus Keene on meeskonna parimana visanud keskmiselt 17,8 punkti ja andnud 6,0 korvisöötu. Devin Thomas on võtnud 11,6 lauapalli, Martin Dorbek teinud 2,0 vaheltlõiget ja Rauno Nurger teinud 1,0 viskeblokeeringut.

MÄNGU KÄIK: Kalev/Cramo võitis avaveerandi 20 : 18 ja poolaja 44 : 31.