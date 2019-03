OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool võõrustab Eesti-Läti liiga veerandfinaalis Kalev/Cramot

Arnas Velicka on Tartu kasuks visanud keskmiselt 19,2 punkti. Kregor Hermet järgneb 15,9 ning Julius Kazakauskas 14,8 punktiga. Hiljutistest mängudest vigastuse tõttu eemale jäänud Tautvydas Šlezas on võtnud tiimi parimana 9,4 lauapalli, Kazakauskasel on neid 8,5 mängu kohta.

Kalev/Cramo parimad skooritegijad on ameeriklastest keskmängijad Arnett Moultrie ja Reggie Lynch, kes toonud vastavalt 13,9 ning 13,1 punkti. Kumbi on kätte saanud ka vastavalt 5,6 ja 5,8 lauapalli.