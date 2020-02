OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool kaotas koduväljakul Läti tippklubile poolaja suurelt

Tartu Ülikool on 18 mänguga seitse võitu kogunud. 11. jaanuaril saadi Latvijas Universitate'ist 80:65 jagu ja Pärnu Sadam alistati 82:73. Edasi tuli võõrsil AVIS UTILITAS Raplalt aga vastu võtta 76:90 kaotus, 29. jaanuaril kohtuti võõrsil BC Kalev/Cramoga ning jäädi 62:87 alla. Kregor Hermet on meeskonna parimana visanud keskmiselt 17,1 punkti. Adomas Drungilas on võtnud 10,2 lauapalli ja Tanel Sokk andnud 5,1 korvisöötu.

Ventspils on 20 mänguga 15 võitu kogunud. Jaanuaris on neli kindlat võitu võetud: 112:73 BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa, 95:77 BC Kalev/Cramo, 109:80 BK Liepaja ning 97:76 Latvijas Universitate'i üle. Viimati oldi võõrsil vastamisi Tallinna Kalev/TLÜ-ga ja kirja saadi 105:84 võit. Janis Kaufmanis on meeskonna parimana visanud keskmiselt 12,8 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 8,2 lauapalli ning Timothy Neocartes Shorts II andnud 4,5 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Ventspils koduplatsil 93:38.