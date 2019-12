OTSE DELFI TV-s | Tartu Ülikool jahib kodus Jurmala vastu hooaja viiendat võitu

Tartu Ülikool - Jurmala

08.12.2019, kell 17:00, Tartu, Tartu Ülikooli Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Tartu on 11 mänguga saanud kirja neli võitu. Viimases 2 mängus on alla jäädud 87:93 BK Liepajale ning 56:83 Riia VEF-ile, aga enne seda alistati 85:81 TALTECH ja 80:70 AVIS UTILITAS Rapla. Võit on saadud veel VALMIERA GLASS VIA ja BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle. Kregor Hermet on visanud keskmiselt 17,8 punkti. Adomas Drungilas on võtnud 10,2 lauapalli ja Tanel Sokk on andnud 6,3 korvisöötu.

Jurmala on 11 kohtumisest seitse võitnud. Kui Riia VEF-ilt ja BK Ventspilsilt saadi kindel kaotus kirja ning võõrsil jäädi ka Pärnu Sadamale alla, siis viimased neli mängu on võidetud. Ugis Pinete on visanud keskmiselt 12,2 punkti. Denis Krestinin on võtnud 7,7 lauapalli ja Edgars Jeromanovs andnud 4,6 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Tartu kasuks, vastavalt 79:59 ja 95:89.