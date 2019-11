OTSE DELFI TV-s | TalTech võõrustab Eesti klubide heitluses Tartu Ülikooli

Enne kohtumist: TalTech on tänavu kaheksast mängust võitnud pooled. Eesti klubidest on saadud jagu Pärnu Sadamast, Rakvere Tarvast ja BC Valga-Valka/Maks&Mooritsast ning Läti klubidest on alistatud BK Liepaja 85:78. Joonas Järveläinen on visanud keskmiselt 18,3 punkti ja võtnud 5,1 lauapalli. Norman Käbin on andnud 5,5 korvisöötu.

Tartu alustas hooaega raske 90:84 võiduga BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa vastu, kuid seejärel tuli neli kaotust. Edasi alistati 65:63 Valmiera ning pärast BK Ventspilsilt saadud 38:93 kaotust teeniti Tanel Soku abiga 80:70 võit Rapla üle. Adomas Drungilas on visanud keskmiselt 16,3 punkti ja võtnud 9,3 lauapalli. Ühe mängu tartlaste eest pidanud Tanel Sokk on jaganud tiimi parimana 5 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril omavahelised mängud 2:0 Tartu kasuks, vastavalt 79:68 ja 94:86.