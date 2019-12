OTSE DELFI TV-s | TalTech üritab Tarvast eeskuju võtta

TalTech - BK Ventspils

14.12.2019, kell 17:00, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Telia TV, Delfi TV

TalTech on 13 mänguga kogunud neli võitu. 8. novembril seljatati Valga-Valka/Maks&Moorits 90:83, kuid seejärel on saadud kuus järjestikust kaotust. Viimati jäädi võõrsil napilt 69:74 alla Riia VEF-ile. Joonas Järveläinen on visanud meeskonna parimana keskmiselt 16,8 punkti ja võtnud 5,1 lauapalli. Norman Käbin on jaganud 5,2 korvisöötu.

Ventspils on võitnud 12 mängust üheksa. Kaotati hooaja teises kohtumises BK Ogrele ja hiljem Riia VEF-ile. Eile oldi vastamisi Rakvere Tarva võistkonnaga ning üllatuslikult tuli vastu võtta 78:87 kaotus. Ronalds Zakis on visanud meeskonna parimana keskmiselt 13,6 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 8,6 lauapalli ja Timothy Neocartes Shorts II jaganud 5,4 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Ventspilsi kasuks, vastavalt 92:78 ja 88:67.