OTSE DELFI TV-s | TalTech üritab Rakvere Tarva vastu nukra seeria lõpetada

TalTech - Rakvere Tarvas

02.12.2020, kell 19:30, Tallinn, TalTech Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

TalTech on saanud kümnest mängust kaks võitu, kusjuures neli viimast mängu on kaotatud. Viimati kohtuti BC Kalev/Cramoga ja tunnistada tuli vastase selget 113:59 paremust. Juba poolajaks oli vahe 25-punktiline ning ülejäänud mänguaeg kujunes nii vaid lõppskoori vormistamiseks. Jaan Puidet viskas 12 punkti ja võttis 6 lauapalli. Tanel Sokk järgnes 8 punktiga.

Jaan Puidet on meeskonna parimana visanud keskmiselt 11,1 punkti, võtnud 6,1 lauapalli, teinud 0,5 viskeblokeeringut ja 1,5 vaheltlõiget. Kristjan Kangur on andnud keskmiselt 2,7 korvisöötu.

Rakvere on üheksast mängust kogunud neli võitu. Viimati oli koduplatsil vastaseks Pärnu Sadam, kellelt tuli vastu võtta 72:76 kaotus. Pärnu võitis poolaja, aga kolmanda veerandajaga õnnestus Rakverel kahe punktiga ette pääseda. Neljanda veerandajal oli Pärnu heas hoos, tuues 27 punkti Rakvere 21 vastu ja sellega saadi raske võit kätte. Devin Harris tõi Rakvere parimana 18 punkti, võttis 8 lauapalli ja tegi 5 vaheltlõiget. Kristaps Gluditis ja Egert Haller lisasid 11 silma.

Egert Haller on meeskonna parimana visanud keskmiselt 15,9 punkti. Riley Hayes on võtnud 6,3 lauapalli ning Renato Lindmets teinud 0,4 viskeblokeeringut. Devin Harris on andnud 5,0 korvisöötu ja teinud 2,0 vaheltlõiget.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Rakvere 82:68.