OTSE DELFI TV-s | Tallinna Kalev/TLÜ võtab koduväljakul vastu Pärnu Sadama

Tallinna Kalev/TLÜ - Pärnu Sadam

08.12.2019, kell 19:00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Delfi TV

Kalev/TLÜ on 11 mängust kätte saanud kolm võitu. 23. novembril lõpetati neljamänguline kaotusteseeria ning VALMIERA GLASS VIA alistati 98:79 ja viimati oldi TALTECH-ist 98:77 paremad. Martynas Mažeika on visanud keskmiselt 16,8 punkti. Michael Kyre Buchanan on kätte saanud 8,5 lauapalli ja Mareks Jurevicus andnud 3,1 korvisöötu.

Pärnu on kogunud 13 mänguga viis võitu. Kui 16. novembril kaotati üllatuslikult VALMIERA GLASS VIA-le 75:76 ja edasi jäädi alla Riia VEF-ile, siis enne neid mänge saadi jagu Jurmalast ning viimases kohtumises seljatati Läti Ülikool 88:70. 4. detsembril tunnistati AVIS UTILITAS Rapla 68:86 paremust. Lauris Blaus on visanud keskmiselt 14 punkti ja võtnud 7,3 lauapalli. Siim-Markus Post on andnud 7,2 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Pärnu kasuks, vastavalt 70:65 ja 91:85.