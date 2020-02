OTSE DELFI TV-s | Tallinna Kalev/TLÜ vajab lähikonkurendi üle võitu

Kalev/TLÜ on 23 mängust saanud seitse võitu. 8. jaanuaril alistati 116:97 TALTECH, aga edasi tuli kuuel korral kaotus vastu võtta, mille seas mängud tabeli esineliku vastu. Viimati saadi 20:0 loobumisvõit BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle. Michael Kyre Buchanan on meeskonna parimana visanud keskmiselt 14,8 punkti ja võtnud 8,3 lauapalli. Ronald McGhee on andnud 3,4 korvisöötu.

Läti Ülikool on 23 mänguga kogunud kuus võitu. Veebruari esimeses kohtumises alistati 83:74 BC Valga-Valka/Maks&Moorits, kuid edasi on kaotatud kolm mängu vastavalt Rakvere Tarva, TALTECH-i ja VALMIERA GLASS VIA vastu. Renars Birkans on meeskonna parimana visanud keskmiselt 12,0 punkti ja andnud 5,7 korvisöötu. Edvards Reinis Mezulis on võtnud 5,2 lauapalli.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Läti Ülikool 83:80.