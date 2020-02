OTSE DELFI TV-s | Rakvere Tarvas püüab kodus kohustuslikku võitu

Rakvere on 19 mänguga kümme võitu kogunud. Möödunud kuul oldi kolmel korral võistlustules ning alistati võõrsil 87:74 skooriga VALMIERA GLASS VIA kui ka BC Valga-Valka/Maks&Moorits. 95:86 võit teeniti TALTECH-i üle. 3. veebruaril kohtuti Pärnu Sadamaga, kellelt tuli vastu võtta 75:94 kaotus.Thomas Theddus Hamilton IV on meeskonna parimana visanud keskmiselt 15,0 punkti ja võtnud 6,3 lauapalli. Devin Lee Harris on andnud 5,1 korvisöötu.

Latvijas Universitate on 20 mänguga kuus võitu kogunud. Jaanuari ja veebruari esimeses mängus saadi BC Valga-Valka/Maks&Mooritsast jagu vastavalt 15 ja üheksa punktiga. Neljas vahepealses mängus tuli alla vanduda Tartu Ülikoolile, BC Kalev/Cramole, BK Ogrele ja BK Ventspilsile. Renars Birkans on meeskonna parimana visanud keskmiselt 11,3 punkti ja andnud 5,5 korvisöötu. Karlis Zunda on võtnud 5,3 lauapalli.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Rakvere 86:78.