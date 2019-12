OTSE DELFI TV-s | Pärnu võtab kodus vastu Valga-Valka meeskonna

Pärnu Sadam - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

15.12.2019, kell 17:00, Pärnu, Pärnu Spordihall

Ülekanne: Delfi TV

Pärnu on 14 mängust viis võitu kogunud. 24. novembril saadi võõrsil kindel 88:70 võit Läti Ülikooli üle, kuid järgmised kaks kohtumist on kaotatud. AVIS UTILITAS Raplale jäädi kindlalt 68:86 alla ning viimati tuli lisaajal tunnistada Tallinna Kalev/TLÜ 102:99 paremust. Lauris Blaus on visanud meeskonna parimana keskmiselt 14,8 punkti ja võtnud 7,2 lauapalli. Siim-Markus Post on andnud 7,7 korvisöötu.

Valga-Valka pole ainsa meeskonnana suutnud veel võiduarvet avada ja kirjas on 11 kaotust. Viimases mängus jäädi võõrsil BK

Ventspilsile alla 71:109 ja enne seda VALMIERA GLASS VIA-le 86:100. 10. detsembril võõrustati BC Kalev/Cramot, kellele jäädi suurelt 60:112 alla. Koosseisust on lahkunud kolm mängijat: Branko Jereminov, Rauno Meerits ja Michael Best, kellest viimane pidi hooaja käevigastuse tõttu lõppenuks lugema. Hiljuti tugevdati ridu ameeriklasest mängujuhi Dupree McBrayeriga. Ricards Daniels Vanags on visanud meeskonna parimana keskmiselt 14,4 punkti. Vladimir Bulatovic on võtnud 6,3 lauapalli ja Emils Kruminš jaganud 3,4 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Pärnu kasuks, vastavalt 79:70 ja 91:79.