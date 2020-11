OTSE DELFI TV-s | Pärnu Sadam võõrustab Eesti-Läti liigas Raplat

Pärnu on seitsmest mängust võitnud viis. Eelmises mängus kohtuti võõrsil Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonnaga ning mõneti ootamatult tuli tuli tunnistada vastase 88:80 paremust. Poolaja Pärnu võitis, aga viimasele neljandikule mindi vastu viigiseisult. 17:4 spurdi teinud Tartu sai lõpuminutite lähenedes turvalise edumaa kätte ja Pärnul ei õnnestunud enam ohtlikuks osutuda. Edon Maxhuni viskas 21 punkti ja andis 11 korvisöötu. Robert Valge lisas 14 punkti.

Edon Maxhuni on visanud keskmiselt 18,4 punkti ja andnud 4,8 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 9,2 lauapalli, Märt Rosenthal teinud 2,2 vaheltlõiget ja Lauris Blaus teinud 1,0 viskeblokeeringut.

Rapla on kaheksa mänguga kogunud viis võitu. Viimases mängus võõrustati Rakvere Tarva meeskonda ja vastu tuli võtta 76:84 kaotus. Poolaeg kuulus Raplale, aga tugeva kolmanda veerandaja teinud Rapla tuli keerulisest seisust välja ja pääses ka korra juhtima. Otsustaval viimasel neljandikul oli Rakvere siiski kindlam. Rapla parimatena tõid 20 punkti Al-Wajid Aminu ja Saimon Sutt, kes võtsid veel vastavalt 7 ning 6 lauapalli.

Roberts Freimanis on Rapla resultatiivseimana visanud keskmiselt 16,0 punkti ja võtnud 8,9 lauapalli. Mario Ihring on jaganud 4,9 korvisöötu ning Saimon Sutt teinud 2,1 vaheltlõiget. Al-Wajid Aminu nimel on keskmiselt 1,5 viskeblokeeringut.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Pärnu võõrsil 86:79 võidu.