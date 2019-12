OTSE DELFI TV-s | Pärnu haaras võõrsil Rapla vastu poolajaks napi edu

Rapla on 11 mänguga saanud viis võitu. Hooaega alustati võimsalt, kui kuuest mängust seljatati viis vastast, ent nüüdseks on viimasest viiest kohtumisest omakorda kõik kaotatud. Viimati jäädi võõrsil Jurmalale alla 52:70. Indrek Kajupank on visanud keskmiselt 15,4 punkti. Montae Glenn on võtnud 11,7 lauapalli ja Rait-Riivo Laane jaganud 5,7 korvisöötu.

Pärnu on kogunud 12 mänguga viis võitu. Kui 16. novembril kaotati üllatuslikult VALMIERA GLASS VIA-le 75:76 ja edasi jäädi alla Riia VEF-ile, siis enne neid mänge saadi jagu Jurmalast ning viimases kohtumises seljatati Läti Ülikool 88:70. Lauris Blaus on visanud keskmiselt 13,6 punkti ja võtnud 7,3 lauapalli. Siim-Markus Post on andnud 6,6 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril mõlemad omavahelised mängud Rapla kasuks, vastavalt 73:62 ja 94:85. Eesti meistrivõistluste veerandfinaalis oli aga Pärnu 3:1 seerias parem.