OTSE DELFI TV-s | Ogre hakkab Ventspilsile kõvasti vastu! Eesti-Läti liiga esimene poolfinaal kulgeb tuliselt

Ventspils on mängule üles antud vaid üheksa mehega. Pingil kaasas on ka põhimängujuht Aaron Johnson, kes tegi endale viga veerandfinaali korduskohtumises Pärnuga. Äkki homme mängib?

Esimese veerandaja võitis Ventspils suurelt 32:18, ent poolajaks vähendas Ogre kaotusnumbrid pea et minimaalseks 38:40.

Eelinfo:

Ventspils tuleb Final Fourile vastu põhiturniiri võitjana. Veerandfinaalis käis nende ramm üle Pärnu Sadamast. Võideti mõlemad mängud, aga mitte väga suurelt 83:80 ja 94:80.

Ogre oli põhihooaja neljas meeskonda, kellel õnnestus veerandfinaalis maha murda TalTech. Esimene mäng võõrsil kaotati 81:87, aga teine mäng suurelt võideti 85:59.

Ventspilsi ja Ogre vahel toimuvas poolfinaalis on soosiku seisuses esimene. „Nendel on kindlasti rohkem kvaliteeti,” arvas Kalevi abitreener Indrek Reinbok, ent lisas, et omad võimalused on ka Ogrel. Sama meelt on korvpalliidu spordidirektor Alar Varrak. „Kõik oleneb ühest mängust ning alati võib juhtuda, et kolmesed või vabavisked lihtsalt ei lähe sisse,” viitas ta mõlema võimalustele. „Ventspilsi juhendaja Roberts Stelmachers on selline treener, kelle meeskonnad mängivad oma taseme alati stabiilselt välja.”

Ventspilsi ja Ogre kohtumine algab Saku suurhallis kell 17.30. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.