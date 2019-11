OTSE DELFI TV-s | Mängu edukalt alustanud Rapla kaotas siiski Kalev/Cramole avapoolaja

Ventspilsil on õnnestunud võtta viis võitu ja kaotatud on vaid BK Ogrele 89:93. BK Liepaja seljatati 97:46, Pärnu Sadam 110:76, VALMIERA GLASS VIA 107:72, Tallinna Kalev/TLÜ 97:61 ja Läti Ülikool 98:61. Ronalds Zakis on visanud keskmiselt 14,8 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 9,5 lauapalli ja Wesley Lamar Washpun on andnud 5,3 korvisöötu.

Jurmala on seni kaotanud kaks mängu: lisaajal BK Ogrele 83:85 ja viimati Riia VEF-ile kindlalt 71:99. Muuhulgas on võidetud BC Kalev/Cramot 68:56, TALTECH-i 93:57 ja Läti Ülikooli 91:53. Ugis Pinete on toonud keskmiselt 13,4 punkti. Denis Krestinin on võtnud 6,8 lauapalli ja Edgars Jeromanovs jaganud 5,8 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Ventspilsi kasuks, vastavalt 72:62 ja 72:58.