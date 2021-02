OTSE DELFI TV-s | Lähikonkurentide heitlus: Tartu Ülikool sõidab külla TalTechile

TalTech on Eesti-Läti liiga ja korvpalli meistriliiga mängudes kogunud 8 võitu ja 11 kaotust, Tartul on 7 võitu ja 16 kaotust. TalTech on seitsme klubi hulgas viies ja Tartu kuues.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Tartu 79:67. TalTech oli kahes järgmises matšis parem vastavalt 71:64 ja 74:66 ning neljas mäng kuulus Tartule 92:86.