OTSE DELFI TV-s | Kehv teise veerandaja lõpp jättis Rapla Läti tippklubi vastu poolajaks suurde kaotusseisu

Rakvere on üheksa mänguga viis võitu kogunud. Viimati alistati kodus BC Valga-Valka/Maks&Moorits 108:101 ja enne seda võõrsil Rapla 89:81. Võit on kirjas veel ka BK Liepaja, Tallinna Kalev/TLÜ ja Valmiera üle. Rain Veideman on visanud keskmiselt 18,1 punkti ja andnud 3,8 korvisöötu. Thomas Theddus Hamilton IV on võtnud 6,3 lauapalli.

Tallinna Kalev/TLÜ - VALMIERA GLASS VIA

23.11.2019, kell 17:00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Kalev/TLÜ on seni kaheksa mängu pidanud, kuid vaid ühe võitnud. Kui 10. novembril osutati tugevat vastupanu BK Ogrele ning kaotati 72:82, siis edasi ei saadud BC Kalev/Cramole kuidagi vastu ja tunnistati vastase 111:65 paremust. 20. novembril võõrustati Jurmalat. Martynas Mažeika on visanud keskmiselt 17,5 punkti. Michael Kyre Buchanan on võtnud 8,0 lauapalli ja Mareks Jurevicus andnud 2,9 korvisöötu.

Valmiera on kümnest mängust kolm võitnud. Kaks neist on tulnud Eesti klubide üle (TALTECH alistati 103:100 ja Pärnu Sadam 76:75) ning Läti Ülikool seljatati 86:72. Edmunds Elksnis on visanud keskmiselt 13,5 punkti ja andnud 8,1 korvisöötu. Klavs Dubults on võtnud 8,3 lauapalli.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril omavahelised mängud 2:0 Kalev/TLÜ kasuks, vastavalt 120:109 ja 86:63.

BK Ogre - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

23.11.2019, kell 17:00, Ogre, Ogres 1. vidusskola

Ülekanne: Youtube EST LAT BL

Ogre on siiani võimsat minekut näidanud, olles kõik üheksa mängu võitnud. Enne 20. novembri kohtumist BC Kalev/Cramo vastu on võistkond kahes eelmises matšis olnud vastamisi taas Tallinna klubide TALTECH-i ja Kalev/TLÜ-ga ning teenitud vastavalt 98:79 ja 82:72 võit. James Batemon on visanud keskmiselt 14,0 punkti. Kristaps Dargais on võtnud 8,6 lauapalli ja Rinalds Sirsninš andnud 8,7 korvisöötu.

Valga-Valka pole suutnud ainsa meeskonnana võiduarvet avada ja kirjas on seitse kaotust. Rakvere Tarva vastu tehti viimases matšis tugev neljas veerandaeg, kuid siiski kaotati 101:108 ja sellele eelnenud kodumängus tuli tasavägises kohtumises tunnistada TALTECH-i 90:83 paremust. Seejuures on tulnud läbi ajada ka kapteni Timo Eichfussi ja ameeriklasest keskmängija Michael Bestita, kellest viimase jaoks on käevigastuse tõttu hooaeg lõppenud. Eichfuss on visanud keskmiselt 13,6 punkti ja võtnud 6,2 lauapalli. Branko Jereminov on andnud 4,9 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid põhiturniiril omavahelised mängud 2:0 Ogre kasuks, vastavalt 81:65 ja 86:73.