OTSE DELFI TV-s | Kalev/TLÜ-d ootab raske lahing Läti tippklubiga

Tallinna Kalev/TLÜ - BK Ventspils

01.02.2020, kell 17:00, Tallinn, Sõle Spordikeskus

Ülekanne: Inspira, Delfi TV, Best4Sport TV

Kalev/TLÜ on 19 mänguga saanud kuus võitu. 8. jaanuaril oldi TalTechist üle 116:97, Riia VEF-ile ja BC Kalev/Cramole osutati tugevat vastupanu, kuid saadi vastavalt kuue- ja kümnepunktiline kaotus. 25. jaanuaril heideldi võõrsil kaheksa mehega BK Ogre vastu ja leppida tuli 84:86 kaotusega. Viimati kohtuti võõrsil Pärnu Sadamaga, kellele jäädi alla 89:93. Michael Kyre Buchanan on meeskonna parimana visanud keskmiselt 14,3 punkti ja võtnud 8,5 lauapalli. Mareks Jurevicus on andnud 3,5 korvisöötu.

Ventspils on 19 mänguga kogunud 14 võitu. Jaanuaris on neli kindlat võitu võetud: 112:73 BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa, 95:77 BC Kalev/Cramo, 109:80 BK Liepaja ning 97:76 Latvijas Universitate'i üle. Janis Kaufmanis on meeskonna parimana visanud keskmiselt 12,8 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 8,2 lauapalli ning Timothy Neocartes Shorts II andnud 4,5 korvisöötu.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Ventspils koduplatsil 97:61.

TalTech - Jurmala

01.02.2020, kell 18:00, Tallinn, TalTech Spordihoone