OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo on tabelitippude heitluses Ventspilsi vastu poolajaks napis kaotusseisus

BK Ventspils - BC Kalev/Cramo

23.03.2019, kell 17.00, Ventspils, Olimpiskais centrs "Ventspils"

Ülekanne: Delfi TV, Delfi LV, Best4Sport TV, Tallinna TV

28. septembril juhatasid Kalev/Cramo (24-2) ja Ventspils (26-1) omavahelise mänguga Eesti-Läti ühisliiga hooaja sisse. Kahe kohaliku suurklubi vastasseis möödus tasavägiselt ning selle kinnituseks oli Kalev/Cramo küll kolm veerandaega järjest parem, aga seda vaid ühe punktiga. Nii algas viimane neljandik seisult 71:68. Külalismeeskond jõudis 7.55 enne lõpuvilet küll kolme punkti kaugusele, aga sealt edasi sammusid kalevlased eest ära ning said kokkuvõttes kirja 97:85 võidu. Chavaughn Lewis kogus 17 punkti, Ventspilsi resultatiivseim oli Jonathan Arledge 19 punkti ja 11 lauapalliga.

Ventspilsi jaoks on põhiturniiri viimane mäng just Kalev/Cramo vastu. Kui see suudetakse võita, siis esikoht turniiritabelis oleks kindlustatud - Riia VEF-il on küll sama palju võite kirjas, ent Ventspils on nad kahel korral tänavu alistanud.

Juhul, kui Kalev/Cramo võidab Ventspilsi ja päev hiljem ka BK Liepajat, oleks esikolmik kõik 26 võidu peal ning nii läheks korvide vahe lugemiseks.

Ventspilsi resultatiivseimad on Rihards Lomažs ja Jonathan Arledge vastavalt 13,1 ning 12,6 punktiga. Ousmane Drame on kätte saanud 7,1 ning Janis Berzinš 6,1 lauapalli. Arnett Moultrie ning Reggie Lynch on toonud Kalev/Cramo kasuks keskmiselt 14,2 ja 13,6 punkti. Lynch on kogunud veel 6,0 lauapalli, Moultrie nimel on neid 5,6.