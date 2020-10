OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo ja Pärnu selgitavad Eesti-Läti liigas ainuliidri

Lisaks Delfi TV-le on mäng nähtav ka Inspira telekanalis.

Basket.ee eelvaade mängule:

Kalev/Cramo on seni ühe mängu pidanud, kui 21. oktoobril teeniti 98:88 võit Tallinna Kalev/TLÜ üle. Enamik kohtumisest oli Kalev/Cramo kontrolli all, kuid viimasel veerandajal olid vastased paremad ja jõudsid lõpuminutitel ka paari viske kaugusele. Kuigi viimase veerandajaga õnnestus Kalev/TLÜ-l koguni 34 punkti visata, suutis Kalev/Cramo 27 punktiga vastata, millest kokkuvõttes piisas, et ootamatut kaotust vältida.

Marcus Keene tõi 26 punkti ja andis 5 korvisöötu. Kregor Hermet oli lähedal kaksikduublile, kui viskas 20 punkti ja sai kätte 9 lauapalli. Sten-Timmu Sokk järgnes 14 punktiga ja võrdselt 10 silma said kirja Devin Thomas ja Chavaughn Lewis, kellest esimene võttis veel 13 lauapalli ja teine 7 lauapalli.

28. oktoobril võõrustati Rakvere Tarva meeskonda ja kirja saadi 100:74 võit.

Pärnu on tänavust hooaega suurepäraselt alustanud, olles kõik neli mängu võitnud. Viimati saadi 81:69 jagu Rakvere Tarva meeskonnast. Avapoolaeg küll kaotati, kuid kolmanda veerandaja 26:11 paremus otsustas suuresti kohtumise saatuse. Robert Valge viskas 19 punkti ning Märt Rosenthal lisas 16 punkti ja võttis 6 lauapalli.

Edon Maxhuni on toonud meeskonna parimana keskmiselt 16,0 punkti ja andnud 4,8 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 10,0 lauapalli ning Märt Rosenthal teinud 2,0 vaheltlõiget. Lauris Blausi nimel on keskmiselt 1,0 viskeblokeeringut.

Teises tänases mängus kohtuvad TalTechi spordihoones TALTECH ja Rapla AVIS UTILITAS. Lätis peetakse matšid Riia VEF - BK Ogre ja Valmiera Glass/VIA - Latvijas Universtitate.