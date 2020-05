OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo ei suutnud pärnakate võiduseeriat lõpetada, Tartu jätkab teisel kohal, täna veel üks mäng

Pärnu Sadam/Transcom (4-0) vs BC Kalev/Cramo (2-4) 61:40



Tänases esimeses mängus algusega kell 17 läksid vastamisi järjepanu kolm võitu teeninud Pärnu Sadam/Transcom ja BC Kalev/cramo, kellel kirjas kaks võitu ja üks kaotus. Pärnakad võtsid võidu ka täna, alistades kalevlased 61:40 (Statistika).

Pärnakad olid juba varem selja prügiseks teinud nii TALTECH-il, Tallinna Kalev/TLÜ-l kui Rakvere Tarval. Cramo oli võidutsenud Tallinna Kalev/TLÜ ja TALTECH-i vastu, kuid kaotanud Rakvere Tarvalle 56:58. Suvepealinna suurim korvikütt seni on draftist valitud Paul Paine keskmiselt 18,7 silmaga mängu kohta.

Tartu Ülikool (3-1) vs TALTECH (0-4) 80:58



Algusega kell 19 asusid võistlustulle Tartu Ülikool ja TALTECH. Tartlased võitsid kindlalt, 80:58 (Statistika).

Tartu meeskond pidi laupäeval tunnistama tabeliliidri Pärnu 53:51 paremust, kahes esimeses kohtumises alistati Rapla ja Rakvere. TALTECH-i meeskond pole nelja mänguga võiduarvet veel avanud.

Rakvere Tarvas (1-3) vs Tallinna Kalev/TLÜ (2-2)

Õhtu lõpetab Rakvere Tarva ja Tallinna Kalev/TLÜ vastasseis algusega kell 21.00. E-liigat kahe kindla võiduga alustanud kalevlased on viimastes mängudes pidanud tunnistama nii Pärnu kui Kalev/Cramo paremust. Rakvere suutis põneva lõpuga mängus alistada Kalev/Cramo, kuid on pidanud tunnistama Rapla, Tartu ja Pärnu paremust. Karl-Johan Lips on Kalevi kindel liidermängija, keskmiselt on ta kogunud 23,5 punkti mängus. Tarva draftivalik Hardi Paloots on seni toonud 20 silma mängu kohta.