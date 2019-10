OTSE DELFI TV-s | Kaks järjestikust kaotust saanud Pärnu ja Tartu üritavad kolmandat vältida, avapoolaeg kuulus Pärnule

Pärnu teenis hooaja esimeses mängu 89:64 võidu VALMIERA GLASS VIA üle ning võõrsil alistati 74:61 Rakvere Tarvas. Kolmandas mängus tuli koduplatsil BK Ventspilsilt vastu võtta aga 76:110 kaotus, 16. oktoobril kohtuti võõrsil TALTECH-i meeskonnaga. Testperioodil viibiv 32-aastane lätlasest korvialune jõud Ernests Kalve on visanud tiimi parimana keskmiselt 15,0 punkti ja võtnud 7,5 lauapalli. Siim-Markus Post on jaganud 5,3 korvisöötu.

Tartu alustas hooaega raske võiduga võõrsil BC Valga-Valka/Maks&Moorits meeskonna üle tulemusega 90:84. Vastu ootusi ei saadud teist võitu võõrsil kirja Latvijas Universitate'i vastu ning ilma Krgeor Hermeti ja Robert Valgeta kulgenud matšis tunnistati Läti klubi 65:59 paremust. Edasi võõrustati 16. oktoobril BC Kalev/Cramot. Adomas Drungilas on visanud keskmiselt 21,5 punkti ja võtnud 11,0 lauapalli. Martynas Mažeika on andnud 6,5 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1, Tartu võitis esimese kohtumise 82:76 ja Pärnu teise 68:52.

Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 18.00. Delfi TV teeb kohtumisest otseülekande.