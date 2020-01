OTSE DELFI TV-s | Eesti klubide lahing: Tartu Ülikool ihkab Pärnult revanši

Enne mängu: Tartu on kogunud kuus võitu ja üheksa kaotust. Viimati võeti koduplatsil vastu Läti Ülikool ja kirja saadi 80:65 võit. Kregor Hermet on visanud meeskonna parimana keskmiselt 17,9 punkti. Adomas Drungilas on võtnud 10,5 lauapalli ja Tanel Sokk andnud 5,0 korvisöötu.

Pärnu on saanud kaheksa võitu ja kümme kaotust. 8. jaanuaril tuli tasavägises kohtumises tunnistada Ogre 77:71 paremust, aga viimati seljatati 94:82 TalTech. Lauris Blaus on visanud meeskonna parimana keskmiselt 15,8 punkti ja võtnud 7,3 lauapalli. Siim-Markus Post on andnud 7,1 korvisöötu.

Hooaja esimeses omavahelises mängus teenis Pärnu kodus 85:77 võidu.