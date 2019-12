OTSE DELFI TV-s | BC Kalev/Cramo sõidab külla valitsevale meistrile Ventspilsile

Ventspils on sellel hooajal võitnud kümme mängu, aga ka neli kaotanud. Kui 6. detsembril alistati koduplatsil BC Valga-Valka/Maks&Moorits 109:71, siis euromängudelt tulles heideldi võõrsil Rakvere Tarvaga ja vastu tuli võtta ootamatu 78:87 kaotus. Päev hiljem võideti TALTECH-i 95:83, kuid viimati jäädi lähirivaalile BK Ogrele 92:97 alla. Ronalds Zakis on visanud meeskonna parimana keskmiselt 13,3 punkti. Ryan Shanahan Luther on võtnud 8,2 lauapalli ja Wesley Lamar Washpun jaganud 5,3 korvisöötu.

Kalev/Cramo on tänavu 12 mänguga kogunud kümme võitu. 10. detsembril teeniti BC Valga-Valka/Maks&Mooritsa üle suur 112:60 võit ning viimati oldi tasavägisemas kohtumises 87:80 parem VALMIERA GLASS VIA-st. Kyle Vinales on visanud meeskonna parimana keskmiselt 14,5 punkti. Janari Jõesaar on võtnud 5,9 lauapalli ja Aigars Škele andnud 4,0 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 1:1. Kalev/Cramo võitis kodus 97:85 ja Ventspils omakorda kodus 91:82.

Kõik tänased kohtumised:

Kell 17:00 Ventspils - BC Kalev/Cramo

Kell 17:00 Jurmala Betsafe - Pärnu Sadam

Kell 17:00 Rapla - Tallinna Kalev/TLÜ

Kell 19:00 Valmiera - TalTech