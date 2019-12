OTSE DELFI TV-s | Ainsana võiduta jätkav Valga-Valka kohtub Kalev/TLÜ-ga

Tallinna Kalev/TLÜ on 13 mängust saanud neli kirja võitu. Vahemikus 23. november kuni 8. detsember teeniti kolm järjestikust võitu, mil seljatati Valmiera, Taltech ja Pärnu Sadam. Viimati tuli aga võõrsil Läti Ülikoolile alla vanduda 80:83. Martynas Mažeika on meeskonna parimana visanud keskmiselt 18,5 punkti ja andnud 4,3 korvisöötu. Michael Kyre Buchanan on võtnud 8,2 lauapalli.

BC Valga-Valka/Maks&Moorits pole 13 mänguga suutnud võiduarvet avada. 6. detsembril jäädi võõrsil BK Ventspilsile alla 71:109 ja 10. novembril BC Kalev/Cramole koduplatsil 60:112. Seejärel osutati võõrsil Pärnu Sadamale aga tugevat vastupanu, kuid Lauris Blausi tabavast viskest tuli leppida 71:73 kaotusega. Ricards Daniels Vanags on meeskonna parimana visanud keskmiselt 13,0 punkti. Vladimir Bulatovic on võtnu 6,4 lauapalli ja Emils Kruminš andnud 3,1 korvisöötu.

Eelmisel hooajal jäid omavahelised mängud 2:0 Kalev/TLÜ kasuks, vastavalt 87:61 ja 90:78.

Päeva teises mängus kohtub BC Kalev/Cramo võõrsil Valmieraga, ka see mäng algab kell 19. Otsepilti näeb Eesti-Läti liiga Youtube'i kanalil.