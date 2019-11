Ootamatult Kalevist lahkunud Tanel Sokk naaseb Tartusse

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Priit Vene on täiendusega mõistagi rahul. „Taneliga olid kõnelused ka suvel, aga toona jäi kaup katki. Senine hooaeg on aga näidanud, et mängu juhtimise kohal on meil kõige suurem puudus. Nüüd, kus asjaolud selliseks kujunesid, ei tahtnud me võimalust käest lasta. Taneli puhul on teada tema kvaliteet. Loodetavasti suudab ta väljakul meie mängijate rollid paika loksutada ja nii endasse kui teistesse mängulusti ja kindluse tagasi tuua,“ ütles Vene.

Tanel Sokk on senise PAF Eesti-Läti liiga hooaja jooksul Tallinna Kalev/TLÜ eest kaasa teinud viies mängus ja saanud neis keskmiselt 29 minutit mänguaega, visanud 14,4 punkti ja andnud 4,4 korvisöötu. Mulluse hooaja mängis Sokk Tallinna Kalev/Cramos ja enne seda neli hooaega Tartus.

Esimese mängu Tartu särgis teeb Sokk loodetavasti juba sel pühapäeval, 17. novembril kui Tartu Ülikool võtab kodus vastu AVIS UTILITAS Rapla meeskonna. Kohtumine algab Tartu Ülikooli spordihoones kell 17.00.