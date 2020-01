Martin Müürsepp: ei saa öelda, et kaitse pealt võitsime, sest meile pandi 97 punkti

"Tegime esimesel poolajal väga rumalaid pallikaotuseid. Andsime neile 21 punkti vabavisetest: need polnud vajalikud vead, tegime neid keskväljal ja vead olid ka juba täis. Peame oskama mängu paremini lugeda ja vältima pallikaotuseid esimesel poolajal. Tahaks näha rohkem kvaliteeti,“ ei olnud võiduka Kalev/TLÜ peatreener Martin Müürsepp hoolealustega lõpuni rahul.

„TalTech oli tubli. Nad panid surve peale ja meil oli tegemist. Õnneks lõpus Kaido Saksal ja Mareks Jurevicusel püss paukus ning tabasime kolmeseid. Me pole veel meeskond, kes paneks mängu lõpuni välja. Võib tulla languseid, kus vastased tulevad ridamisi läbi. Eks arenemisruumi on kõvasti. Ei saa öelda, et kaitse pealt võitsime, sest meile pandi 97 punkti. Tabasime õigel hetkel ja tegime vähem pallikaotuseid ning see aitas. Turniiritabeli lõpp on väga tihe ja iga kaotus võib visata sind sinna lõppu ja võit võib play-off joone alla aidata. Siin polnud viimasel veerandajal midagi kindlat," lisas Müürsepp kohtumise järel Delfile.

Kalev/TLÜ tõusis kuue võidu ja kümne kaotusega turniiritabelis üheksandaks. TalTech on viie võidu ja 11 kaotusega 13. kohal.