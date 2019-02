View this post on Instagram

Meil on hea meel teatada, et meie esiliiga võistkonnaga on liitunud Martin Jurtom. 24-aastane ja 2-meetrine Jurtom tuleb meie juurde Olybet Eesti-Läti korvpalliliiga võistkonnast Valga-Valka/Maks&Moorits . Piirilinna klubis kogus ta 21 kohtumisega keskmiselt 16 minutit, 4,6 punkti ja 1,9 lauapalli. Jurtom sõnas Korvpall24.ee portaalile: “Kindel ambitsioon on esiliiga kinni panna ja see oli minu jaoks väga motiveeriv. Raido Roosi tunnen ma hästi, Aivo Erkmaad tunnen ka põgusalt ning tegemist on sümpaatsete inimeste poolt veetava sümpaatse klubiga.” Martin teeb oma debüüdi juba homme, 27.02.2019, Tamsalus kell 19.30, kui sõidame külla kohalikule @sklostoros võistkonnale.