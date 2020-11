MÄNGU HETK | Hooaja esimene kulp kirjas: vaata, kuidas Tanel Sokk Pärnu rünnaku peatas!

Mängu teisel veerandajal oli Pärnu siirdumas kiirrünnakule, kui just Soku kulp peatas pärnakate ühe liidri Robert Valge viskeürituse korvi all.

Visete blokeerimine ei ole 35-aastase ja 184 cm pika Soku jaoks just igapäevane element. Statistika näitab, et Soku jaoks oli see koduste meistrivõistluste mängudes karjääri jooksul alles 13. viskeblokeering - samas, kui tal on käsil 19. hooaeg sel tasemel.