Lapse raske haigus sunnib Tallinna Kalevi liidri kodumaale naasma

Mažeika pidas Tallinna Kalevi särgis viimase kohtumise 8. jaanuaril, kui ta aitas meeskonnal alistada TalTechi. Viimases kolmes kohtumises tegutses Kalev leedulasest tagamängijata.

„Mažeika lapsel avastati väga raske haigus ning ta pidas õigemaks naasta kodumaale. Esialgi arvas ta, et tuleb tagasi ja meie lootsime ka seda, kuid loomulikult on perekond kõige olulisem," rääkis Kalevi meeskonna omanik Sten-Erik Jantson. „Neptunases tehti talle meeskonnas koht ja leiti vajalik raha. Seal osatakse oma linna legendidest lugu pidada."

Täna 35-aastaseks saav Mažeika naasis esmaspäeval korraks Tallinna, et senises koduklubis otsad kokku tõmmata. „Loomulikult ei hakanud me sellises olukorras kätt ette panema," nentis Jantson. Kalevis mängides elasid abikaasa ja kaks last koos Mažeikaga Tallinnas. Siin avastati ka lapse haigus, ning perekond otsustas, et leedukeelses keskkonnas on ravile kergem keskenduda.

Pärast Rakvere Tarvas mänginud Rain Veidemani Itaaliasse lahkumist, oli Mažeika Paf Eesti Läti liiga suurim korvikütt. 13 kohtumisega viskas ta keskmiselt 18,23 punkti. Mäletatavasti alustas ta hooaega Tartus, kuid seal oli tal leping vaid eurosarja mängude lõppemiseni. Seejärel napsas väike Kalev ta endale.

Jantsoni sõnul on leedulasele asendaja sisuliselt leitud ning lähipäevil peaks ameeriklasest tagamängija Eestisse jõudma. Kas tegemist on samast klassist palluriga näitab aeg. Seejuures on homme Kalevil väga tähtis mäng, kui võõrsil kohtutakse Pärnu Sadamaga. Pärnul on 8 võitu ja 12 kaotust, Tallinna Kalevil 6 võitu ja 13 kaotust. Mõlemad meeskonnad heitlevad veerandfinaali pääsu eest.