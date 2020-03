Kristo Saage meenutus Tarva ajaloolisest hõbemedalist: paaripäevased peod toimusid ka poolfinaal- ja finaalseeria ajal

Mõnda aega tagasi külastas Tarva praegune ja ka toonane mängumees Kristo Saage Delfi podcasti „Pihtas Põhjas“ ning meenutas ka toonaseid sündmusi. Muuhulgas kinnitas Saage avalikku saladust ehk toonast pidutsemist, mida ei takistanud ka tähtsad poolfinaal- ja finaalseeriad.

„Tegime poolfinaali ise põnevaks,“ tunnistas Saage, et 2:0 eduseis anti tegelikult ise äest. „Siis arvasime, et oleme nii head, et ei pea trenni tegema. Tegelesime muude asjadega. Tuli kaks korda järjest lisaajal sisse. Otsustava mängu võtsime kindlalt ära. Neil olid nooremad, meil aga NBA kogemusega (Martin) Müürsepp.“

Finaalseerias Tartu vastu läks Tarvas samuti 2:0 juhtima ning seejärel olid mõned mehed 48 tundi „levist väljas“. „Ma ei tea, kas me terve hooaja üldse levis olime. No nii hull ka asi ei olnud tegelikult. Suured sündmused ja ikka tahad tähistada. Teinekord läks lihtsalt veidike pikemalt,“ tunnistas ta muigega. „Kõik olid täiskasvanud inimesed ja tegid ise oma otsused. Igavesti meenutust väärt hooaeg.“

