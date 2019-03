Korvpalliliiga Final Four: kolm meeskonda 99% kindlad, neljas koht intrigeerivalt lahtine

Uue liiga kauaoodatud Final Four peetakse 5. ja 6. aprillil Tallinnas Saku suurhallis. Vaadates turniiritabelit ja hooaja senist kulgu, võib päris kindlalt öelda, et VEF, Kalev/Cramo ja Ventspils on ühe jalaga Final Fouri´l

Põhihooaeg saab läbi 24. märtsil, veerandfinaalid peetakse kahe mängu kokkuvõttes ning teine mäng on 30. märtsil.

Õhus on intrigeeriv küsimus, kas neljas meeskond on TalTech või hoopis lätlaste Ogre? Ehk kas Eesti vs Läti nn maavõistlusel on Final Fouril seis 2:2 või ikkagi 3:1 Lätile?

Ogre meeskonnal sai teel veerandfinaali hiljuti korvialune põhijõud vigastada, mis kallutaks paremust natuke Tallinna poole. TalTechil on põhiturniiril veel ees kõik võidetavad mängud, välja arvatud Valmiera.

Ogrel on raskematest mängudest veel ees Rapla ja Valmiera.

