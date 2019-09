Korvpallihooaja avapauk: lühike Rapla mängis lõbusalt, Kalev/TLÜ jooksis peaga vastu seina

Pingilt lisas kõige enam tuge noortekoondislane Mark-Andreas Jaakson (19 minutit, 7 punkti, 3 lauapalli, 2 resultatiivset söötu). Kui näiteks mullu paistis Rapla silma suure välismängijate osakaaluga, siis nüüd annavad rohkem tooni eestlased. See peaks nii jääma ka pärast mõne leegionäri lisandumist.

“Esimesed mängud kannatab ära, pole midagi hullu. Hooaja alguses pole kellelgi suuremaid terviseprobleeme ka. Saame hakkama,” ütles Kajupank. Et Eesti-Läti liiga põhiturniiril peab iga võistkond vaid 28 mängu, ei kujune ka graafik väga tihedaks.

Kajupanga sõnul oleks Raplal korvi alla pikkust juurde vaja, aga muidu on kapten praeguse seisuga rahul. “Meil on läbi ja lõhki teada-tuntud võistkond, suurt muutust ei ole olnud. Üks hea pikk võiks olla, siis saaks mängida küll. Play-off'i koht on seekord kindlasti püütav, ega me seda hooaega niisama läbi mängima ei tulnud.”

Rapla pingil istus täna ameeriklane Devaugntah Williams, kes alustas testiperioodi. Tema näol pol tegemist tsentri, vaid hoopis 193 cm pikkuse tagamehega. Peatreener Annukil on temast hea esmamulje.

“Uurisime tema tausta põhjalikult ja usun, et ta on meie tagaliini jaoks õige tüüp. Hea teravusetegija ja ka ise tähtsaid viskeid võttev mängija. Ta on igal pool hea skoorija olnud ja treenerite iseloomustusel on tegu ka hea kaitsemängijaga. Meie tiimis on alati oluline, et on tagamängijaid, kes annavad pallile korralikult survet,” sõnas Annuk Delfi videointervjuus.

Tema ametivennal Martin Müürsepal on Kalevi eesotsas aga muresid küllaga. “Kõik senised mängud on läinud sama stsenaariumi järgi, Oleme hästi alustanud, aga siis laguneme täielikult. Ma ei tea, kas see on vahetustest tingitud. Kui hakkab viltu minema, teeme kolm-neli prohmakat järjest. Üritame seda parandada ja kaotame mängujoonise,” selgitas ta.

Leevendust tooks kapten Mario Paiste naasmine, aga reietrauma hoiab teda teadmata ajaks platsilt eemal. Hooaja edenedes peaks tiimi aina enam rahu süstima Tanel Sokk. Tõsi, paraku pole ta enam oma parimate päevade tasemel.

Kalevil on küllaga uusi välismaalasi, eelmisest hoojast jäi Tallinnasse raskekaallane Michael Buchanan. Kogenud lätlane Mareks Jurevicius ja ameeriklane Kyle Riddley jätsid tagaliinis normaalse mulje, aga mängu edenedes nende kasutegur vähenes. Riddley miinuseks paistsid olevat kaugvisked, aga USA ülikoolides tabas ta kolmeseid enam kui 40 protsendiga. Samas oli tegu alles NCAA kolmanda divisjoni võistkondadega. Varutsenter Cadarian Raines jäi Rapla keskmängijale Glennile üsna selgelt alla.

Mäng täispikkuses, treenerite intervjuud alates 2:01.03: