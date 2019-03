Tartu Ülikooli, Rapla Avis Utilitase ja Pärnu Sadama korvpallimeeskonna jaoks tähendas OlyBeti Eesti-Läti liiga veerandfinaali jõudmine kordaminekut, mille abil võib ennast toetajatele n-ö päris meeskonnana näidata. Paraku on hooaja käik tõestanud, et jõu poolest jäävad nad oma vastastele selgelt alla ning poolfinaali pääs oleks suuremat sorti ime. Ventspilsi, Riia VEF-i ja Kalev/Cramo tase on neist lihtsalt peajagu üle.

Neljapäeval Tallinnas algavas TalTechi ja Ogre vahelises seerias pole aga miski selge. Põhiturniiril võitis kumbki meeskond ühe omavahelise kohtumise, huvitaval kombel võõrsil mängu. Kahe mängu kokkuvõttes jäi kolme punktiga peale Läti klubi, kuid tegelikult pole sel veerandfinaalis tähtsust. Mängud algavad nullist.