Korralik täiendus: Rapla tõi enda ridadesse Riia VEF-i mängumehe

Viktors Iljins võib kõigile tähelepanelikumatele korvpallisõpradele tuttav nimi olla, kuna on Raplasse tulemast otse Riia VEF-i rivistusest. 212cm pikkune ja 28-aastane Iljins on aastaid pallinud BK Valmiera eest, alustades korvpallurikarjääri hooajal 2011/2012 just seal. VEF-i särgi tõmbas ta üheks hooajaks selga ka 2013/2014, mängides siis meeskonna eest ka Eurocupil, Euroliiga kvalifikatsioonis kui VTB Ühisliigas, kuid pöördus kodumeeskonda tagasi.

Veel on mees Lätis esindanud Jurmala/Fenikssi (2016/2017) ning BK Ogre (2018/2019) ridu, olles viimases olulises rollis ka võitluses Eesti-Läti liiga pronksmedalile, mille Ogre kevadel BC Kalev/Cramoga pidas. Möödunud hooajal mängis Iljins ka Hispaania tugevuselt kolmandas liigas Queseria La Antigua CBTormes meeskonnas.

Käesoleval hooajal on mees VEF-i eest Paf Eesti-Läti liigas väljakul käinud 16 kohtumises, tuues keskmiselt 8,6 mänguminutiga 3,2 punkti ja noppides 2,2 lauapalli.

„Kindlasti ei ole iga päev võimalust enda meeskonda tuua Eesti-Läti liiga mõistes n-ö kohalikku meest, kes tuleb liiga tippsatsist, niiet rõõm on suur. Viktors on varasematel hooaegadel näidanud erinevate meeskondade eest ka väga korralikku statistikat ning me saame olla kindlad, et tegemist on heal tasemel mängumehega. On väga hea meel, et ta saab tulla ja oma kogemused Rapla vormis maksma panna,“ sõnas uue meeskonnaliikme kohta meeskonna peatreener Toomas Annuk pressiteate vahendusek.

Iljins jõuab Raplasse käesoleval nädalal ning on kõigi eelduste kohaselt meeskonna rivistuses ka Rapla aasta esimesel mängul, 8. jaanuari võõrsilkohtumisel BK Liepajaga.