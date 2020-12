Siim-Markus Post tunnistab, et varumeeste pingil istudes ajab kodumeeskonna Tallinna Kalev/TLÜ mängu vaatamine närvi. „Kõrvalt vaadates on olukord veelgi hullem, kui platsil olles tundub. Väga raske on pingilt seda vaadata,” lausus ta. Paraku ei saa Eesti koondise tagamängija oma tööandjat enne jaanuari keskpaika aidata.