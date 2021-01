Kas uus trend? Läti andekad noorkorvpallurid tungivad Eestisse

Teatavasti on koroonapandeemia mõjutanud tugevalt Eesti-Läti ühisliiga formaati. Seni pole kahe riigi meeskonnad omavahel veel kohtunud ning mullu novembris tulnud otsuse kohaselt seda põhiturniiri jooksul ka ei juhtu.

Pandeemia on mõjutanud ka mitmeid madalamaid liigasid. Näiteks Eesti korvpalliliit otsustas detsembri lõpus peatada kuni veebruari alguseni mängud Saku I liigas, Saku II liigas, naiste esiliigas ja G4S Noorteliigas.

Pandeemia on mõistagi mõjutanud ka Läti korvpallureid. Läti Delfi teatel on Lätis tohtinud noormängijad alles alates 12. jaanuarist tohtinud treenida meistriliiga meeskondade juures ning esindada neid ühisliigas. Seega on noortekoondislased pidanud suurema osa hooajast pidanud treenima individuaalselt jõusaalis või otsima muid võimalusi korvpalli mängimiseks.

Nii ongi osad noored mängijad otsustanud siirduda Eestisse. Portaali andmetel on 16-aastane ja 213 cm pikkune talendikas Frederik Meinarts treenimas Rakvere Tarva juures. Klubi peatreeneri Juris Umbraško sõnul liitus lätlane nende treeningutega mullu detsembris. Rakveres on treenimas ka Läti U16 koondislane Markuss Mamajs. Samal ajal on U16 koondise liidrid Kristofers Karlsons ja Juris Vitols treenimas Tartu Ülikooli duubelmeeskonnas.